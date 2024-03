Fotografija na prvi pogled ne izgleda lažna, saj na njej ni nič neobičajnega. Dončić je oblečen v dres Dallas Mavericks, minulo noč pa je res slavil pomembno zmago proti Sacramento Kings. Kljub temu pa se na spletu ni pojavila resnična fotografija slavja, temveč so uporabniki družbenih omrežij vso pozornost preusmerili na lažno fotografijo, na kateri Dončić drži napis v podporo Palestini. Delili in komentirali so jo že številni uporabniki.

Resnična fotografija: