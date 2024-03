Na družbenih omrežjih krožijo posnetki, ki prikazujejo, da je policija le nemočno opazovala, kako je besna množica domačinko iz mesta Taxco, za katero so prepričani, da je morilka, sredi belega dne pretepla do smrti, poroča BBC. Napadena sta bila tudi dva moška, ki sta bila osumljena vpletenosti v umor deklice, vendar sta preživela. Tovrstni linči nad ljudmi, osumljenimi kaznivih dejanj zoper otroke, v državi sicer niso neobičajni. Dve leti nazaj je namreč množica ljudi do smrti pretepla politika, ki naj bi bil vpleten v ugrabitev otroka.

Camila je izginila v sredo, potem ko je odšla v hišo sosedov, da bi se tam kopala v bazenu. Njena mati je nekaj ur kasneje odšla na policijo, saj je prejela telefonska sporočila, v katerih so zahtevali odkupnino za hčerko. Policiji je izročila posnetke varnostnih kamer enega od sosedov, na katerih je videti hišo, kjer je bila deklica, vendar je policija ignorirala prošnje, naj ukrepajo. Camilino truplo so nato v četrtek našli na lokalni cesti, oblasti pa so pozneje potrdile, da preiskujejo žensko in dva moška zaradi umora.

Kmalu so se začeli nasilni protesti

Kmalu za tem so se začeli ulični protesti, ki so hitro postali nasilni, pridružili pa so se jim tudi sorodniki deklice Camile. Prevračali so avtomobile, blokirali cesto in obkolili tri ljudi, osumljene umora deklice. Posnetki linča na družbenih omrežjih so pokazali, da je policija le opazovala linč, ki se je odvijal pri belem dnevu. Prebivalci Taxca so namreč protestirali proti policiji in zahtevali pravico. Država ima med drugim eno najvišjih stopenj nasilja nad ženskami na svetu.

Tožilec obravnava smrt ženske v rokah množice kot kvalificiran umor.