Na novinarski konferenci v nedavno odprti restavraciji zvezdniškega britanskega kuharja Jamieja Oliverja v Beogradu je Vučić oznanil, da bo srbskemu parlamentu za mandatarja za sestavo nove vlade predlagal Vučevića, kar je objavil tudi na svojem profilu na omrežju Instagram.

49-letni Vučević je po izobrazbi pravnik in je trenutno podpredsednik vlade in obrambni minister, med letoma 2012 in 2022 pa je bil župan Novega Sada. Leta 2021 je postal podpredsednik vladajoče stranke SNS, 27. maja lani po odstopu Vučića s čela stranke pa postal njen predsednik.

Ime mandatarja je Vučić sporočil po posvetih s parlamentarnimi strankami po lanskih predčasnih parlamentarnih volitvah. Posvetov se opozicija ni udeležila, saj so zaradi številnih nepravilnosti volitve zanjo sporne.

V parlament je prišlo skupno deset strank in zavezništev. Vodilna opozicijska koalicija, zbrana na listi Srbija proti nasilju, ki jo sestavljajo levo-liberalne in sredinske stranke, je osvojila 65 sedežev, lista, zbrana okoli Socialistične stranke Srbije (SPS) Ivice Dačića, 18 sedežev, desna koalicija Nada in Mi - glas ljudstva, katere nosilec je zdravnik Branimir Nestorović, pa po 13 sedežev. Slednja je sicer nato razpadla. V parlament je prišlo tudi pet manjšinskih list.

Nova vlada naj bi bila oblikovana v prihodnjih tednih. Oblikovana mora biti 90 dni po ustanovni seji parlamenta, ki je bila 6. februarja. Za predsednico parlamenta je bila na predlog Vučića oziroma uradno SNS na nadaljevanju ustanovne seje nato 20. marca pričakovano potrjena dosedanja večletna premierka Ana Brnabić.