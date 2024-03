To je druga pošiljka pomoči, ki bo preko Cipra po morju prispela v Gazo, potem ko sta humanitarni organizaciji Open Arms in World Central Kitchen sredi marca v Gazo dostavili prvo pošiljko z okoli 200 ton pomoči.

Ciprske oblasti so v sodelovanju z Izraelom vzpostavile pomorski koridor, ki omogoča, da predhodno pregledan tovor prispe neposredno v oblegano palestinsko enklavo.

Ladjo Jennifer, ki je danes izplula, spremljata dva vlačilca, do območja Gaze pa naj bi potovala približno 65 ur, navaja AFP. Organizacija World Central Kitchen je ob tem sporočila, da pošiljka v glavnem vsebuje osnovna živila, kot so riž, testenine, moka in zelenjava.

Ladja je bila sicer v Larnaki več kot teden dni pripravljena na izplutje, vendar do danes to ni bilo mogoče zaradi močnega vetra in valovanja. Ker Gaza trenutno nima delujočega pristanišča, bodo morali tudi tokrat uporabiti začasni pomol, preko katerega so na kopno spravili prvo pošiljko.