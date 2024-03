Papež Frančišek še vedno načrtuje, da bo danes zvečer ob prisotnosti več tisoč romarjev z vsega sveta vodil velikonočno vigilijo v baziliki svetega Petra v Rimu, so danes po navedbah AFP potrdili v Vatikanu.

Enako velja za velikonočno bogoslužje v nedeljo na Trgu svetega Petra, po katerem bo podelil tudi tradicionalni blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).

Papež je v petek zvečer v zadnjem trenutku odpovedal udeležbo na križevem potu, kar je znova sprožilo ugibanja in dvome glede njegovega zdravstvenega stanja.

»Da bi ohranil svoje zdravje pred jutrišnjo vigilijo in velikonočno mašo, bo papež Frančišek danes zvečer sledil križevemu potu v Koloseju iz rezidence svete Marte,« so v petek sporočili iz Vatikana. Dodali so, da posebnega razloga za skrb glede papeževega zdravja ni in da je bila odpoved zgolj previdnostni ukrep.

Številni so kljub temu podvomili v to, da je 87-letni poglavar katoliške cerkve še vedno sposoben opravljati svoje naloge in dolžnosti, poroča AFP. Križev pot krhkega papeža, je pisalo na naslovnici današnje izdaje italijanskega časnika La Stampa, Il Messaggero pa je pisal o Frančiškovi odpovedi.

Frančišek se je do petka sicer udeležil več dogodkov pred veliko nočjo, vendar je bil v zadnjem času videti utrujen in je govorniške vloge večkrat prepustil sodelavcem. V začetku leta je sicer poudaril, da o odstopu ne razmišlja.