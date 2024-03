Glede na indeks kakovosti zraka je bila ob 12. uri kakovost zraka na merilnih mestih po državi dobra, razen na območju Črne na Koroškem, kjer je bila kakovost zraka slaba, ter območju Maribora, kjer je bila sprejemljiva.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) vsem prebivalcem, zlasti pa ranljivim skupinam, med katerimi so dojenčki in otroci, starejši, srčni in pljučni ter sladkorni bolniki ob povišani onesnaženosti zraka z delci priporočajo, naj gibanje na prostem omejijo na čas, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Pri tem svetujejo izogibanje bližini prometnic. »Izberimo park ali gozd, ne izvajajmo napornejših fizičnih aktivnosti, omejimo se na sprehod,« priporoča NIJZ.

Onesnaženost zraka z delci ima lahko pomembne vplive na zdravje ljudi. Povišane ravni delcev v zraku se po navedbah NIJZ pojavljajo predvsem pozimi, ko se cestnem prometu, ki je pomemben vir onesnaženosti zraka, in industrijskim virom priključijo še dodatni viri - kurišča in neugodni podnebni pogoji.