Zaposlitev na delovni inšpekciji – pod drobnogledom inšpektorjev

Inšpektorat za delo je obiskal inšpektor za javni sektor. Ta sicer bdi nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plače v javnem sektorju, in nad delovnimi razmerji. Inšpektorat za delo so pod drobnogled vzeli zaradi domnevno napačne uvrstitve ene od zaposlenih v plačni razred. To je že drugi primer domnevno spornih praks na delovnem inšpektoratu.