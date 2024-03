V imenu ljudstva ali v imenu kapitala

Zaskrbljen gledam svet, v katerem v vojnah umira tisoče civilistov. Večina ubitih v Gazi je otrok in žensk. Vojne razbijajo sanje, upanje in življenja. Še vedno številni mislijo, da so naši več vredni od drugih in jim je dovoljeno več kot drugim. Kapital in dobički so merilo vsega. Navdušeni voditelji še vedno razglašajo stalno in neomejeno gospodarsko rast za (svoj) uspeh, čeprav vemo, da ta na omejenem planetu ni mogoča in vzdržna. Za uspešen razvoj takšna rast ni potrebna. Živimo v svetu, kjer eni izkoriščajo druge in živijo na njihov račun, kjer (nam) je nekaterim dobro, drugi pa komaj preživijo in životarijo …