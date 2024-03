Izdelovanje nožev: Več jih gre v celibat kot v kovačijo

V Logu nad Škofjo Loko je družinsko kovačijo Krmelj še pred malico zapolnil huronski hrup. Pomočnik Matija je bdel nad stružnico in pripravljal sekire za obdelavo, medtem ko je najstarejši član rodbine s kladivom – ubrano in zbrano – udarjal po razgretem železu. Kljub številnim strojem, ki so pritrjevali, da se je industrijska revolucija vendarle zgodila, se kovača nista kaj dosti razlikovala od podob, ki jih je v 16. stoletju opisoval Valvasor.