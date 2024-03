Zaradi velikonočnih praznikov policisti danes in v soboto pričakujejo povečan promet na gorenjski avtocesti iz smeri Avstrije skozi karavanški predor proti notranjosti države in naprej proti Hrvaški, v ponedeljek pa v obratni smeri proti predoru Karavanke in naprej proti Avstriji. Pričakovati je strnjeno kolono z možnostjo zastojev, opozarjajo na Policijski upravi Kranj.

V primeru uživanja alkohola policisti voznike prosijo, da si priskrbijo taksi, uporabijo javni potniški prevoz ali za pomoč prosijo prijatelja. Voznikom svetujejo, da hitrost vožnje prilagodijo trenutnemu prometu, saj zaradi možnosti zastojev in stoječe kolone obstaja večja možnost naleta. Ustvarijo naj reševalni pas in spremljajo ažurne informacije v prometu.

V soboto se zaključi tudi akcija 40 dni brez alkohola, na agenciji za varnost prometa pa medtem znova pozivajo k ničelni toleranci do alkohola v prometu na vseh poteh, vse dni v letu.