Na ladji bi bili bazen, pristajališče za helikopter, kino, dve mini podmornici in prostor za 20 potnikov in 40 članov posadke. »Superjahte poznamo že desetletja, prav tako podmornice, mi pa hočemo dva dobro delujoča tipa plovil združiti v hibrid,« pravi Gumpold. To ima seveda svojo ceno. Okoli 2 milijardi dolarjev naj bi stal ta hibrid in Gumpold je prepričan, da zna biti zanj med milijarderji dovolj zanimanja. Meni, da gredo v njegov prid trendi med najbolj bogatimi zemljani, ki jih je uspel prepoznati, in ti nakazujejo, da si želijo statusnih simbolov, zasebnosti, varnosti in pustolovščin. Doslej niso izdelali še nobenega takšnega plovila, Gumpold pa pravi, da se pogovarja z interesenti iz Kitajske, z arabskega prostora, nemško govorečega območja in ZDA. Avstrijski časnik Der Standard se sprašuje, čemu se graški oblikovalec ne ukvarja raje z motornimi čolni, ki bi lahko pluli po Muri, in se loteva tako ambicioznega načrta, kot je prva jahta na svetu, ki se lahko tudi potopi. A Gumpold motiv za smele načrte vidi v testiranju meja sprejemljivega in mogočega. Na spletni strani njegovega podjetja se najde citat Marka Twaina: »Niso vedeli, da je nemogoče, zato so pač to izvedli.«