Ruske oblasti Kravcovi očitajo, da je upravljala s spletnimi omrežji Navalnega, ki so v Rusiji prepovedana.

Tožilstvo trdi, da je Kravcova objavljala vsebine na družbenih omrežjih Navalnega, ki so prepovedane v Rusiji. Toženka, ki ji grozi do šest let zapora, je danes izrazila prepričanje, da je ta postopek maščevanje za njen članek o domnevnem mučenju Navalnega. Novinarka neodvisnega medija SotaVision je sicer redno poročala o postopkih proti Navalnemu.

Oblasti so Kravcovo pridržale po tem, ko se ji je iztekla desetdnevna zaporna kazen zaradi neupoštevanja policijskih navodil. Sprva je bila pridržana kmalu po tem, ko je v času ruskih predsedniških volitev obiskala grob Navalnega v Moskvi.