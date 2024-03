Akrobat na motorju

Primorski prometni policisti si niso mislili, da bodo v soboto popoldan v službi doživeli pravi »cirkuški« šov. In to še brezplačnega! Ne, niso naleteli na pobeglega leva ali slona, bradato žensko, klovna ali vedeževalko s stekleno kroglo, temveč na pravega akrobata! Na cesti, kjer velja omejitev 90 km/h, so zasačili Italijana, ki je z motorjem divjal kar 149 km/h. Kot da še to ni bilo dovolj, pa se je moški petelinil tudi s svojimi akrobatskimi spretnostmi – vozil je namreč po zadnjem kolesu. In ne, ni šlo za kakega prepotentnega mladca. Gospod, ki so mu vzeli vozniško, jih je štel 60.

Pozabljiva babica

Zanimiva je tudi zgodba italijanske »babice«, ki naj bi jo slovenska policija iskala celo s pomočjo Interpola. Kaj naj bi 89 let stara gospa storila? Hja, na bencinskem servisu v Sežani je natočila za nekaj več kot šestdeset evrov bencina, sedla v avto in se odpeljala. Ni pa plačala. Slovenska policija je tako odprla (mednarodno) preiskavo oziroma iskalno akcijo zaradi suma tatvine goriva. Lastnico avta so s pomočjo posnetkov registrskih tablic izsledili v Padovi. Policiste je presenetilo, da gre za 89 let staro gospo, ki jim je razložila, da je verjetno le pozabila poravnati račun. Pozabila sicer ni samo na plačilo, ampak se dogodka v celoti ne spominja.

Tovornjak, ki ga ni bilo

Vse večkrat poslušamo opozorila strokovnjakov, da moramo biti na spletu vse bolj pazljivi, s kom klepetamo ali celo opravljamo »biznis«. Nedavno je na piranski policijski postaji gospa prijavila spletno goljufijo, saj je prek facebooka kupila plašč, ki ga je nekdo prodajal, storila pa ključno napako – nakazala je ves denar, prodajalec je izginil, ona pa oblačila na koncu ni dobila. Kot kafra je izginil tudi prodajalec tovornjaka oziroma kar celo podjetje, prek katerega so v Nemčiji prodajali vozilo. Slovenec ga je naročil in vplačal, ko pa je šel na prevzem, na naslovu ni bilo nič – ne podjetja ne tovornjaka. Seveda se tudi na klice kupca nihče ne oglaša. Zgodba se vam morda zdi znana zaradi izginotja »famoznega« tovornjaka z zaščitnimi maskami v času epidemije, ki smo jih leta 2020 čakali, a nikoli dočakali. Tudi takrat se je izkazalo, da je šlo za spretno/spletno prevaro.

Čepel v izločkih

Da je nekdo obtičal v jašku za meteorne vode, je oblasti obvestil domačin iz Brisbana, ki je šel mimo luknje. Pravzaprav je moškega tam opazil že dan prej, ko je slišal kričanje, a je ujeti pomoč zavrnil, češ da se bo že sam rešil. »Tako kot sem prišel not, bom prišel tudi ven,« je bil samozavesten. No … v praksi se vendarle ni izšlo tako enostavno. Naslednji dan je moški še vedno čepel v izločkih, njegovo dihanje se je upočasnilo in otežilo. Sledil je klic na pomoč. Prva zgodba, ki jo je 38-letnik »naložil« reševalni ekipi, je bila laž. Do kolen v vodi naj bi namreč obtičal med iskanjem telefona, ki da mu je padel not. Resnica je bila bolj zanimiva. Moški se je namreč tja skril pred policijo. V luknjo se je zatekel, ker se je med vzvratno vožnjo zaletel v policijski avto. S kraja je pobegnil, povzročil še eno nesrečo, od tam pa bežal kar peš. Skoraj gotovo ni mislil v kanalizaciji ostati celih 36 ur, a življenje je pač tako, da jo rado zagode. Gasilci so ga uspeli rešili v petih minutah, oskrbeli so ga zaradi odrgnin in podhladitve, na koncu pa se je pogovoril še s policisti.

Zaspan (in pijan) tat

Živemu človeku se vse zgodi, so pravile naše babice. Verjetno res. Tudi to, da nek nepridiprav ne samo zaspi na kraju kaznivega dejanja, ampak na celotno kaznivo dejanje celo pozabi. To se je zgodilo 23-letnemu Poljaku, ki je pred nekaj dnevi v bližini Varšave vdrl v kozmetični salon, razbil nekaj inventarja, vključno z omaro in kavčem, potem pa sladko zaspal v fotelju. Tam ga je našla policija. Ko so ga zbudili, ni priznal ničesar. Še huje – pravi, da je bil tako pijan, da se sploh ničesar ne spomni. A ga amnezija nikakor ne bo odrešila sodnega postopka zaradi poškodovanja tuje stvari. Povzročil je za nekaj manj kot 2000 evrov škode, grozi pa mu do pet let zapora.