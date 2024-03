Izmed parlamentarnih strank so doslej samo v SDS in NSi predstavili polno kandidatno listo za evropske volitve. Koalicijske stranke so po drugi strani še skope z informacijami. »O tem bomo odločali v stranki po demokratični poti 27. marca, počakajmo do takrat,« je minuli petek ob robu vrha EU o sestavljanju liste na vprašanja novinarjev odvrnil predsednik Gibanja Svoboda in premier Robert Golob. Danes je nato predsednica sveta stranke Nataša Avšič Bogovič sporočila, da sta izvršni odbor in svet stranke na seji opravila razpravo o kandidatih in v ožjem izboru soglašala s sedmimi kandidati, dve mesti pa ostajata odprti. Imen ni želela razkriti, je pa potrdila, da sta med izbrano sedmerico aktualna evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj, ki sta bila leta 2019 izvoljena na listi LMŠ.

Izvršni odbor je hkrati pooblastil predsednika stranke in premierja Roberta Goloba, da v naslednjih dneh opravi še zadnje pogovore z evidentiranimi kandidati in poišče imeni za preostali dve mesti. Sestavljanje liste v stranki očitno ne gre brez težav, Delo je med drugim poročalo, da na listi niso želela kandidirati najbolj prepoznavna imena stranke; ena od njih naj bi bila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Za devet mest na listi sicer izbirajo med okoli 30 evidentiranimi kandidati. Skladno s statutom kandidate za volitve poslancev v evropski parlament na predlog izvršnega odbora določi svet stranke. Uradna predstavitev kandidatov bo 6. aprila na festivalu Svobode v Zbiljah pri Ljubljani.

Neuradno naj bi bili na listi poleg Joveve in Grošlja še predsednik podmladka Matej Grah in državna sekretarka za odnose z DZ v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper, pa tudi nekateri poslanci stranke. Omenja se Tamaro Vonta in Uroša Brežana. Po poročanju Pop TV v Svobodi kandidatov sicer ne iščejo le v lastnih strankarskih vrstah, saj jim bo na pomoč priskočil tudi nekdanji poslanec LDS in dolgoletni direktor porodnišnice Postojna Aleksander Merlo. Danes je potekala tudi »pestra« razprava o tem, kdo bo nosilec liste in kakšen bo končni vrstni red kandidatov, pri čemer končne odločitve še ni.

Je pa svet stranke poleg razprave o kandidatih za evropske poslance za podpredsednika stranke imenoval ministra za finance Klemna Boštjančiča, ki je januarja že zasedel mesto podpredsednika vlade. Boštjančič je ob podpredsednikih Sari Žibrat in Mateju Arčonu tretji podpredsednik Svobode.