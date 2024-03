Na začetku marca je slovenska moška namiznoteniška reprezentanca postala prva slovenska ekipa, ki si je zagotovila nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Od moštvenih športov so si vozovnico za največje igre priborili še rokometaši, slovenski ljubitelji športa pa z nestrpnostjo čakajo na razplet rokometašic, košarkarjev in odbojkarjev, ki imajo še možnosti za uvrstitev na največje tekmovanje. Ker v teh dneh na Otočcu poteka močan mednarodni namiznoteniški turnir feeder, je na Dolenjskem tudi slovenska članska selektorica Andreja Ojsteršek Urh. Hrastničanka je ostala v Evropi, da si je najprej na Otočcu ogledala državno prvenstvo posameznikov, od torka naprej pa v kvalifikacijah vodi slovenske igralce, medtem ko je z Darkom Jorgićem na turnir serije WTT champion v Južno Korejo odpotoval Jože Urh.

Odločala je vsaka točka na svetovni lestvici

Med pogovorom na prizorišču turnirja je Andreja Ojsteršek Urh priznala, da se ji je z uvrstitvijo reprezentance v Pariz odvalil velik kamen od srca. Ker je zadnje olimpijsko obdobje štelo le tri leta, je imela z Darkom Jorgićem, Denijem Kožulom in Petrom Hribarjem jasen načrt, da si želijo po Tokiu nastopiti v ekipni konkurenci na drugih olimpijskih igrah zapored. Ker je posamično kariero potisnil na stranski tir Bojan Tokić, je bila misija še težja. »Ves čas sem poudarjala, kako pomemben je vsak nastop v mednarodni konkurenci. Imeli smo zelo naporen urnik, med katerim sem ves čas seštevala točke slovenskih igralcev ter spremljala tekmece. Z uspešnimi nastopi smo izpolnili velik cilj. Potrdili smo ga na ekipnem svetovnem prvenstvu v Južni Koreji, saj smo z uvrstitvijo v osmino finala ubranili točke z zadnjega prvenstva, kar je bilo ključno. Srečna sem, ker bo slovenski namizni tenis v Parizu lahko v ekipni konkurenci tekmoval s tremi igralci, v posamični pa z dvema.«

Ker so športni uspehi le korak proti naslednjemu cilju, se je v nadaljevanju pogovora selektorica dotaknila naslednjih izzivov: »V Parizu bo zelo pomembno, da bomo postavljeni za nosilce med 9. in 12. mestom, kar bi pomenilo, da bi se v osmini finala izognili najboljšim štirim reprezentancam na svetu. Zelo visoke cilje pa imamo tudi z Darkom Jorgićem. V nadaljevanju sezone ga čakajo izjemno pomembni turnirji, na katerih si bo skušal zagotoviti mesto med najboljšo svetovno deseterico, kar bi pomenilo, da bo v Parizu med petim in osmim nosilcem. V tem primeru bo imel povsem realne možnosti za vrhunski rezultat, vsaj takšen, kot ga je z uvrstitvijo v četrtfinale dosegel na zadnjih igrah v Tokiu.«

Azija drugi dom Jorgića

Jorgića takoj po nastopu v Južni Koreji med velikonočnimi prazniki čaka prvi klubski vrhunec, saj bo s Saarbrücknom branil naslov evropskega prvaka. Turnir najboljše četverice bo 31. marca in 1. aprila gostilo Posarje, tako da bodo prvaki gostitelji. Saarbrücken se bo v polfinalu pomeril z izjemno močnim Ulmom, za katerega igrajo Nemec Dimitrij Ovčarov, Šved Truls Moregard in Nigerijec Quadri Aruna. V prvi polovici aprila bosta Jorgić in Andreja Ojsteršek Urh odpotovala na turnir na Kitajsko, ki bo zelo nepredvidljiv, saj bodo najboljši na svetu v skupinskem delu vsak z vsakim igrali po štiri nize, tako da bo lahko dvoboj tudi neodločen z 2:2. Iz Kitajske bosta odpotovala v Savdsko Arabijo, potem pa nazaj na še en turnir na Kitajsko, na katerem se bo pomerilo le najboljših 16 igralcev na svetu. Med 11. in 16. junijem bo v Ljubljani drugo leto zapored potekal turnir WTT star contender, na katerem bo nastopil tudi Jorgić. Glavni organizator Borut Miklić si prizadeva, da bi v dvorani Tivoli drugo leto zapored igrali vsi najboljši igralci na svetu, saj bi bil v tem primeru v Ljubljani praznik slovenskega namiznega tenisa še lepši. V nadaljevanju sezone 30. junija čaka Saarbrücken finale nemškega prvenstva.

Ob koncu pogovora se je Andreja Ojsteršek Urh dotaknila turnirja na Otočcu, novega v seriji mnogih, ki ga prek podjetja Sportsman organizira Namiznoteniška zveza Slovenije. »Turnirji doma so najlepša priložnost za najboljše slovenske igralce, da vidijo, kje so. Da se vprašajo, kaj jim manjka do večjih lovorik. Ter da dosežejo kakšno odmevno zmago. Poleg tega dobivajo točke za svetovno lestvico. Realnost je takšna, da imajo številni slovenski igralci 90 odstotkov točk s turnirjev v Sloveniji. Žal sta poškodovana Peter Hribar in Miha Podobnik. Hribar je izpustil že nastop na državnem prvenstvu, zaradi bolečin v kolenu pa je opravil pregled z magnetno resonanco. Ker vem, kako močno trpi in si želi vrnitve, si res želim, da bo kmalu spet del članske reprezentance. Turnir na Otočcu je izjemno pomemben za Denija Kožula. Igra dobro, z nekaj sreče pri žrebu pa se lahko uvrsti tudi v četrtfinale.«

*** Srečna sem, ker bo slovenski namizni tenis v Parizu lahko v ekipni konkurenci tekmoval s tremi igralci, v posamični pa z dvema. Andreja Ojsteršek Urh, namiznoteniška selektorica