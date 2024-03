Na večini upravnih enot stavkajo danes tretjo sredo zapored. Na današnji novinarski konferenci je predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk izpostavil, da so se z vladno stranjo sestali zgolj enkrat, ko je vsaka od strani predstavila svoje stališče, nekega nadaljevanja pa ni bilo. Poudaril je še, da je stavka tudi za zaposlene vse prej kot nekaj prijetnega, saj ne želijo škoditi tistim, ki potrebujejo storitve upravnih enot.

Predsednik konference sindikata upravnih enot in predsednik sindikata ljubljanske upravne enote na Tobačni Dragan Stanković je pojasnil, so sami posredovali dva konkretna predloga, a na vladni strani po njegovi oceni o tem, kar jih dejansko žuli in za kar si prizadevajo, ne želijo slišati. V svoje gradivo pa vključujejo zadeve, ki jih niso zahtevali in o katerih se ne želijo pogovarjati.

»Če bi vlada želela problem upravnih enot ustrezno rešiti, se izpogajati oziroma zagotoviti optimalen servis države, bi se že davno nekaj dogovorili,« je prepričan Verk. Tako pa je mnenja, da gre za nekakšen resničnostni šov, ki ga bo treba končati z resničnostnim šovom pred poslopjem vlade, kjer bi se po njegovih besedah lahko zbrali predstavniki vseh državnih uslužbencev, ne le uslužbencev upravnih enot. Kot je dodal, bo morda le na ta način predsednik vlade Robert Golob ugotovil, da je nekaj hudo narobe.

Danes stavkajo zaposleni na 54 od 58 upravnih enot, naslednjo sredo naj bi se jim pridružili še na eni upravni enoti. Stavka bo namreč po napovedih potekala vsako sredo do sklenitve ustreznega stavkovnega sporazuma. Danes pa bodo predstavniki upravnih enot odločali še o morebitni zaostritvi na način, da bi potekala še en dan v tednu, poleg srede.

Zaposleni na upravnih enotah s stavko opozarjajo na nizke plače in hkratno obremenjenost z velikim pripadom zadev. Med stavkovnimi zahtevami sta tako povišanje plač vsem zaposlenim na upravni enoti za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih.

Odziv ministrstva

Na novinarsko konferenco sindikatov javnih uslužbencev so se odzvali tudi na ministrstvu za javno upravo. Zapisali so, da pogajalski proces o reševanju stavkovnih zahtev zaposlenih na upravnih enotah poteka in da je vladna pogajalska skupina sindikalni strani posredovala konkreten predlog stavkovnega sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev, ki vsebuje konstruktivne rešitve.

Na ministrstvu za javno upravo so v današnjem sporočilu še zapisali, da njihov predlog naslavlja ovrednotenje dela na upravnih enotah ter predlaga ukrepe za zaposlene na izhodiščnih delovnih mestih v posameznih tarifnih skupinah ter pri zaposlenih, ki rešujejo zmanjševanje zaostankov na upravnih enotah. Dodali so tudi, da stavkovne aktivnosti med samim pogajalskim procesom ne doprinesejo k napredku pri reševanju stavkovnih zahtev, ampak kompleksno situacijo, ki je nastala v preteklem desetletnem obdobju, le še otežujejo.