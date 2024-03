Uredba o zvoku brez posluha in takta

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes ustavilo obravnavo predloga uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav na shodih in prireditvah. Uredba je bila deležna številnih očitkov in pomislekov tako iz vrst poslanskih skupin kot civilne družbe. Še v torek je ministrstvo očitke označilo za »zavajajoče«, danes pa je postopek ustavilo, še preden bi lahko uredbo dopolnili glede na poslane predloge. V Skupnosti občin Slovenije sicer menijo, da je težava v dikciji in ne vsebini uredbe.