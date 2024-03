Dolgo časa so pri ekipi Dallasa v ligi NBA premišljevali, kako ob Luki Dončiću sestaviti ekipo, ki bo konkurenčna vsaj za mesta v končnici, kamor se jim lani ni uspelo prebiti. Čeprav je sprva kazalo, da muhasti Kyrie Irving ni prava izbira, se vse bolj zdi, da je pri moštvu iz Teksasa dobil tisto, kar je iskal. »Pri Dallasu mi dovolijo, da sem takšen, kot sem. To mi veliko pomeni,« je pojasnil že večkrat in zdi se, da klub s pravim pristopom dobiva najboljše, kar lahko 32-letni v Melbournu rojeni košarkar ponudi. Ob tem so se vodstvu franšize posrečile še zadnje menjave, s katerimi so dobili P. J. Washingtona ter Daniela Gafforda, in kar naenkrat je Dallas postal ena najbolj vročih ekip v ligi. Proti Sacramentu so vknjižili peto zaporedno in deveto zmago na zadnjih desetih tekmah ter se prebili na šesto mesto na zahodu, ki neposredno pelje v končnico, povsem ulovljiva pa sta tudi New Orleans na petem in celo LA Clippers na četrtem mestu.

Ob vsem skupaj nikakor ni zanemarljivo, da ima najboljšo sezono v karieri Dončić, ki se v družbi soigralcev počuti odlično, kar se kaže tudi v njegovih predstavah. Pri zmagi proti Sacramentu je v statistiko vpisal 28 točk (26 v prvem polčasu), 11 skokov in šest asistenc, vse bolj pa se trudi tudi pri obrambnih nalogah. Ko je v ekipi odlična kemija, vsak igralec da od sebe še odstotek več za skupni uspeh. Prav Irving je ob Dončiću s 24 točkami dodal levji delež k zmagi, trener Jason Kidd pa je svoja zvezdnika označil za superheroja – Dončića za Supermana, Irvinga pa za Batmana. »Irving je Batman, jaz pa Robin,« je z nasmeškom od ušesa do ušesa povedal Luka Dončić in potrdil, da v moštvu vlada izjemno vzdušje. »Trenutno je odlično biti del moštva. Vsi se razumemo, šalimo in družimo tudi zunaj dvorane. Vse skupaj se vidi tudi na parketu. Tako moramo le nadaljevati in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo. Prepričan sem, da premoremo kakovost za neposredno uvrstitev v končnico.«

Veliko bo pri Dallasu odvisno ravno od obrambe, ki je v zadnjem obdobju na precej višji ravni. »V obrambi smo veliko boljši, kot smo bili. Veliko se pogovarjamo o tem in imamo igralce, ki lahko v tem pogledu naredijo razliko. Tudi drugi se maksimalno trudimo in to je ključ do zmag, ki smo jih zbrali v zadnjem obdobju,« je še povedal Luka Dončić. Da je njegovo moštvo ujelo imenitno formo in se povezalo tudi v slačilnici, ne skriva niti Jason Kidd. »Ko kot trener vidiš, da igralci igrajo drug za drugega na obeh straneh igrišča in si priskočijo na pomoč, ko nekdo stori napako ali ko ga nasprotnik preigra, si lahko samo srečen. Trenutno igramo resnično na visoki ravni. To bomo poskušali vzdrževati in enostavno uživati v igri. Ob tem pa še vedno iščemo, kaj bi se dalo narediti še bolje. Igralci so se povezali, so lačni uspeha, in če bomo še naprej tako usklajeni, lahko dosežemo dober rezultat.« Dallasu je do konca rednega dela sezone ostalo še deset tekem. Zaradi ugodnega razporeda se resnično lahko zgodi, da bo moštvo iz Teksasa v zahodni konferenci prišlo do mest, ki neposredno peljejo v končnico, kar bi bil glede na potek njihove sezone lep uspeh.