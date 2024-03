Med 28. marcem in 27. aprilom, torej v obdobju meseca dni, se bo na odru velike dvorane predvidoma zvrstilo osemintrideset izvajalcev, od povsem znanih, kot so sarajevska Crvena jabuka, do manj znanih, kot na primer Ember, indie rock ekipa iz Šentjerneja, ki obstaja od leta 2021. Dejstvo, da so do zdaj posneli štiri videospote, potrjuje njihove ambicije, več kot štirideset tisoč ogledov, kolikor je navrgel najuspešnejši izmed njih, za skladbo Pepel, pa ni zanemarljiva številka, ki daje misliti, da njihova prizadevanja niso brez smisla. »Za videospote je šlo precej denarja, zagotovo nekaj tisočakov, so pa nujno zlo, zato da igramo. Bodisi sami ali kot predskupina, kot v primeru Mrfy ali Joker Out, medtem ko bomo v primeru Orto festa pred Kiwi Flashi,« je povedal Davor Vovko, predstavnik zasedbe Ember, v družbi Blaža Grinfelda iz Lumberjacka, nekoliko starejše grosupeljske zasedbe, katere spletni dometi so temu primerno večji oziroma okoli 80.000 ogledov.

Pretežno slovenske zasedbe

Kot se v primeru Vodmata, torej ljubljanske mestne četrti, v kateri stoji Orto bar, zaradi njegove južne lege zdi logično, se Dolenjska nad zastopanostjo na festivalu ne bo mogla pritoževati. Poleg že omenjenih dveh zasedb bodo dolenjsko regijo zastopale vsaj še zasedbe Plateau, Majmunska posla, XSKULL8, Ice on Fire in Društvo mrtvih pesnikov, če ne tudi Romachild, v kateri sta moči združila nihče drug kot Martin Štibernik in Roman Ratej. Še nekoliko bolj bo zastopana Ljubljana z zasedbami Torul, Masaž, Metropolis, Kiwi Flash, Viperstone, Via Entropia, RVR River, Haiku Garden in Astrid, medtem ko bodo obalne ter primorske barve branili Zmelkoow, Elvis Jackson, Jure Lesar in Ater Era. Kar nekaj bo tudi zasedb z Gorenjskega, od koder izhajajo Before Time, Smetnaki in Le Serpentine, izmed Štajercev pa bodo na ogled in poslušanje Mi2, Šank Rock, Emkej in The Roctors oziroma pogojno rečeno ljubljansko-mariborski duo Slon in Sadež. Slednjima je uspelo svoj koncert že razprodati. Velenje bodo zastopali Inmate, Mursko Soboto Srd, Slovenj Gradec pa zasedba Britof.

Na plakatu za Orto fest je tudi letos lik pevca ameriške zasedbe Road Saw, fotografiranega na nastopu v Ortu, in po besedah Andreja Cjuhe, solastnika Orto bara in organizatorja festivala, naj bi zavoljo tradicije tako ostalo do konca dni. Tudi letos na festivalu ne bodo izostali gostje iz bližnje in daljne tujine. Poleg že omenjenih sarajevskih Crvenih jabuk se bosta s Hrvaškega v Ljubljani oglasila Goran Bare s svojimi Majkami in Elemental, širšo mednarodno udeležbo pa bosta pomenili heavy metal zasedbi Inquisition, ki je leta 1988 izvorno nastala v Caliju v Kolumbiji, in mlajša švedska zasedba Demonical. Kot je bilo že omenjeno, bo na festivalu prevladovala avtorska glasba, izmed tribute zasedb pa se je v program prebila italijanska posadka Jackson One, ki kakopak preigrava nabor skladb Michaela Jacksona. To pa bo, kar zadeva tujino, pravzaprav vse. Pretežno so na programu slovenske zasedbe.

Konkurenca je občutna

Morda lahko že zdaj rečemo, da gre za zlate čase slovenskega pop rocka. Slovenska popularnoglasbena scena te čase namreč daje vtis, da je močnejša kot kadar koli prej, vključno s časi pred 50 leti, ko so delovala številna plesišča, zasedbe pa so se praviloma preživljale tudi z igranjem priredb. V pričujočem primeru gre za pretežno avtorsko glasbo, ki je praviloma izvedena v slovenščini. Tudi kolektivna samopodoba in samozavedanje dajeta vtis vrle samozavesti. Z nekaj zlonamernosti bi sredino druženje lahko povzeli z »lepo se je po evropski turneji vrniti v Ljubljano« ali »lepo bo po večjih odrih odigrati klubski koncert«. Dejansko je scena bogatejša od zgolj tovrstnih simulacij. Navdahnjeni s komercialnimi dosežki najbolj razvpitih kolegov, med katere gre te čase šteti predvsem Joker Out, ljudje vlagajo vase, snemajo po en videospot na pol leta in si prizadevajo doseči profesionalni status. Tako tudi Astrid Ana Kljun, harfistka in operna pevka, ki bo na festivalu nastopila podprta z inštrumentalisti iz zasedb Mrfy, Pantaloons in Haiku Garden, kar v domačijskih razmerah vonja po malodane super skupini. »Lahko rečem, da živim od glasbe, saj kot plesalka in pevka nastopam v lokalu Nebo, vendar pa bi rada dosegla to, da bi živela izključno od svoje glasbe,« je povedala mlada umetnica.

Tudi po besedah Andreja Cjuhe je število udeležencev letošnjega festivala rekordno, zanimivo pa je, da je Orto fest, ki se je začel v približno podobnih časih, ko so se dogajali številni slovenski festivali, ki danes ne obstajajo več, povsem neodvisen. Povedano bolj jasno: festival je povsem nepodprt s kakršno koli finančno pomočjo s strani države ali mesta. Kot je pojasnil Andrej Cjuha: »Festival je povsem neodvisen, ker vedno kandidiramo na natečajih ministrstva za kulturo in MOL, vendar nam vedno zmanjka kakšna točka in nismo uspešni. Tudi letos smo se prijavili, vendar še ni rezultatov. Če bi dobili denar, bi lahko povabili kako eminentnejše tuje ime, s čimer bi dvignili raven prireditve, poleg tega bi lahko namenili več denarja za promocijo, festival pa bi bil še zanimivejši in odmevnejši tako za glasbenike kot obiskovalce.«

Z nezaznano zastopanostjo punka bo na Vodmatu slišati pester nabor žanrov in zasedb, ki se domala vse, vključno s tistimi, ki figurirajo kot predskupine, zdijo vredne posluha. Ne zgolj en predstavnik skupin je na sredini promociji izjavil, da se veseli, da se je njegova ekipa končno, po več letih čakanja, uvrstila v program, kar samo po sebi pomeni, da je konkurenca občutna, uvrstitev na festival pa uspeh oziroma priložnost.