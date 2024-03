#foto Ljubljanska ustvarjalna hiša je zaživela

Pet mesecev po odprtju Centra Rog smo se podali na ogled utripa nove ustvarjalne hiše, ki se je nedvomno razživela. Delavnice so zaživele, program je stekel, studii, trgovine in lokali so oddani, delovne mize na hodnikih so v uporabi, bar s teraso je odprt.