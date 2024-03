Do leta 2030 načrtujejo energetsko sanacijo stavb

Velenjski župan Peter Dermol se je v Bruslju udeležil mednarodne konference o energetsko učinkovitih stavbah, ki sta jo organizirala Združenje mest C40 ter Globalna konvencija županov za podnebje in energijo v okviru kampanje Prenovimo Evropo. Na njej so evropski župani, predstavniki investicijske banke, oblikovalci politik Evropske unije in drugi ključni deležniki predstavili tudi načrtovane aktivnosti, ki bi mestom olajšale zeleno preobrazbo.