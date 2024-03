Zunanja ministrica Tanja Fajon je včeraj na ljubljanskem gradu gostila šefe diplomacij skupine petih srednjeevropskih držav, ki predstavlja regionalni format sodelovanja Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške. Ministri so se na tokratnem srečanju strinjali, da je širitev Evropske unije geostrateška nujnost, pozdravili so tudi ponedeljkovo resolucijo varnostnega sveta OZN za prekinitev spopadov v Gazi.

Ministrica Fajonova je ob tem izrazila željo, da bi resolucija tlakovala pot do miru v Gazi. Češki zunanji minister Jan Lipavsky je sicer pozdravil sprejetje resolucije, a obžaloval, da ta ne vključuje obsodbe napada islamističnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra. Tako avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg kot madžarski zunanji minister Peter Szijjarto pa sta opozorila, da sta med talci, ki jih zadržuje Hamas, tudi državljana Avstrije in Madžarske.

Ministri so potrdili zavezanost k širitvi EU na zahodni Balkan in vzhodno Evropo. Slovaški zunanji minister Juraj Blanar pa je opozoril, da so razmere glede Ukrajine nekoliko drugačne. Prepričan je, da bo postopek obnove in pridružitve Ukrajine dolgotrajen. Ministri so se sicer strinjali tudi glede potrebe po okrepitvi humanitarne pomoči Ukrajini, razhajali pa so se glede dobave vojaške pomoči. Blanar je ponovil, da Slovaška zavrača dobavo orožja Ukrajini. Shallenberg je dodal, da Avstrija ne bo sodelovala v nikakršni pobudi, ki bi Ukrajini zagotavljala strelivo ali orožje, in spomnil, da je Avstrija vojaško nevtralna država.