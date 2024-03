V sredo se bo veter okrepil in obračal na jugovzhodno smer. K nam bo dotekal še toplejši zrak, tako da se bodo temperature kljub večinoma oblačnemu vremenu marsikje približale 20 stopinjam Celzija. Večji del dneva bo deževalo v hribih na zahodu, proti večeru pa bo pas dežja prešel večji del države. Nastanejo lahko tudi nevihte s krajevno močnejšimi nalivi in sunki vetra, so opozorili na Arsu.

Po zadnjih napovedih močnejši sunki vetra v sredo med 16. in 20. uro ter v noči na četrtek med 2. in 6. uro lahko dosežejo hitrosti do 75 kilometrov na uro. Na Obali se bo v sredo zvečer zaradi visokega valovanja povišala gladina morja.

V četrtek bo na vzhodu suho in deloma sončno, drugod bo večinoma oblačno. Občasno bo deževalo.

Za konec tedna pa vremenoslovci napovedujejo daljša sončna obdobja, manj padavin, možna je le kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo marsikje presegle 20 stopinj, lokalno se morda ogreje celo do 25 stopinj Celzija.