Moški je oblastem sprva povedal, da je obtičal v kanalizaciji med iskanjem telefona, ki mu je padel v jašek, a je policija po poročanju britanskega BBC kasneje sporočila, da je tja pobegnil, potem ko se je v nedeljo popoldne z avtomobilom zaletel v policijski avtomobil.

Iz kanalizacije so ga rešili, potem ko je mimoidoči obvestil oblasti, da je nekdo obtičal v jašku. Zaradi odrgnin in podhladitve je potreboval zdravstveno oskrbo.

Lokalni mediji so poročali, da je bil do kolen v vodi, ko so gasilci dvignili pokrov jaška in mu omogočili, da je splezal ven. Reševanje je trajalo približno pet minut, je za BBC povedal tiskovni predstavnik gasilske službe Queenslanda.

Lokalni prebivalec, ki je poklical oblasti, je za časnik Courier Mail povedal, da je moškega v jašku videl že v nedeljo, potem ko je iz njega slišal kričanje. Moški je takrat zavrnil njegovo pomoč, češ da se bo rešil sam in sicer tam, kjer je prišel v kanalizacijo. Ko se je prebivalec v ponedeljek vrnil na isti kraj in iz jaška slišal težko dihanje, se je odločil, da obvesti oblasti.

Po podatkih policije je 38-letnik v nedeljo v policijski avtomobil trčil pri vzvratni vožnji. Oba avtomobila sta bila pri tem poškodovana, policisti pa niso utrpeli poškodb. Moški je s kraja nesreče z avtomobilom pobegnil, nato pa je bil vpleten v drugo nesrečo, v kateri je drugi voznik utrpel manjše poškodbe. Kmalu zatem je 38-letnik izstopil iz avtomobila in peš pobegnil s kraja nesreče.

Na policiji so še povedali, da je stanje moškega stabilno in da sodeluje v preiskavi.