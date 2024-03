Assangevi odvetniki vztrajajo, da so ameriške obtožbe zoper ustanovitelja WikiLeaks politično motivirane in da je ameriška zahteva za izročitev nezakonita. Londonska sodnika sta se strinjala, da je Assangeova ekipa pomisleke predstavila dovolj prepričljivo, da bi jim bilo smiselno posvetiti pritožbeno sejo. Slednja naj bi bila na sporedu maja. Je pa sodišče pritožbo omogočilo zgolj pod pogojem, da zastopniki ZDA in Združenega kraljestva ne uspejo sodišču prepričljivo predstaviti zagotovil, da vsebina pritožbe ni utemeljena.

Assange je postal trn v peti ZDA, ko je na svoji spletni strani WikiLeaks objavil več tisoč zaupnih in diplomatskih dokumentov, povezanih z vojnama v Afganistanu in Iraku.