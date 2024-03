Kriminalisti so v poslopji glasbenika vstopili ob podpori močno oborožene policije. Combsu so med preiskavo zasegli več mobilnikov. NBC poroča tudi, da so kriminalisti zaslišali še tri ženske in enega moškega v New Yorku v povezavi s primerom ter tudi v zvezi z obtožbami spolnega napada, prostitucije ter distribucije prepovedanih drog in orožja.

BREAKING Federal agents have raided the home of Sean “Diddy” Combs in Los Angeles. TMZ is reporting they’ve also raided his home in Miami. pic.twitter.com/w6hwKiRLwe — Yashar Ali 🐘 (@yashar) March 25, 2024

Combsovi predstavniki v zvezi s hišnimi preiskavami za zdaj še ne govorijo z javnostjo. So pa v zvezi s preteklimi obtožbami o spolnem napadu in siljenju ljudi k najemanju in občevanju s prostitutkami obtožbe zanikali in trdijo, da imajo trdne dokaze, ki razkrivajo, da so obtožbe lažne.

Med posamezniki, ki so v zadnjih mesecih sprožili tožbe zoper 54-letnega glasbenega mogula, je tudi njegova nekdanja partnerka, pevka Cassie, ki je trdila, da jo je Combs deset let posiljeval, pretepal in polnil z drogami. Trdila je tudi, da jo je prisilil v spolne odnose z moškimi prostituti, Combs pa je vse skupaj snemal. Obe strani sta minulega novembra uspeli doseči izvensodno poravnavo že dan po vloženi tožbi.