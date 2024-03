V ameriškem pristaniškem mestu Baltimore se je ob ob poldrugi uri zjutraj po lokalnem času ponoči zgodila huda nesreča. Tovorna ladja je trčila v enega od nosilnih stebrov jeklenega mostu, trk pa je bil tako silovit, da je popustila konstrukcija mostu, zato se je velik del mostu zrušil v reko Patapsco. Kljub nočnim uram je bilo na mostu precej vozil. Baltimorski gasilci so potrdili, da je nesreča terjala veliko žrtev. Točnega števila za zdaj še niso razkrili, potrdili pa so, da je v mrzlo reko padlo vsaj sedem ljudi. Pogrešajo 20 ljudi, šlo naj bi za delavce, ki so popravljali most.

Potapljači v vodi iščejo preživele, razmere pa so zaradi nizkih temperatur in omejene vidljivosti nevarne. Temperatura reke znaša okoli 8 stopinj Celzija. Doslej naj bi iz vode rešili dve osebi. Ena je v kritičnem stanju. Na ladji so po trku izbruhnili plameni.

Video nesreče:

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn — BNO News (@BNONews) March 26, 2024

Francis Scott Key Bridge je pomemben most ter del baltimorske obvoznice in ameriške avtocestne mreže. Zgrajen je bil leta 1972 in je skupno dolg 2,6 kilometra. Tovorna ladja, ki je trčila v most, je bila dolga 300 metrov in je pod singapursko zastavo plula v mesto Kolombo na Šrilanki.

Lastniki ladje Synergy Marine Group so sporočili, da med njihovim osebjem ni bilo poškodovanih. Pristojni za zdaj še ugibajo o vzroku nesreče. Nagibajo se v smer okvare motorja ali sistema krmiljenja.

Pogrešanih več kot sedem ljudi

Demokratski guverner države Maryland Wes Moore je na novinarski konferenci povedal, da prve informacije potrjujejo, da je šlo za nesrečo in da ni nobenih dokazov, da bi šlo za teroristični napad. To je pred tem potrdila že zvezna policija FBI skupaj z ministrom za domovinsko varnost ZDA Alejandrom Mayorkasom.

Wiedefeld je na novinarski konferenci z guvernerjem zatrdil, da most ni imel nobenih strukturnih pomanjkljivosti in zrušitev je izključno posledica trčenja ladje v enega od podpornih stebrov.

Veliko upanja, da bi še kdo, ki je padel v vodo, preživel nesrečo, ni, saj je temperatura vode v reki Patapsco okrog osem stopinj. Pri takšni temperaturi lahko oseba preživi v vodi največ tri ure, podatke univerze Minnesota navaja CNN.

Obsežno operacijo iskanja in reševanja spremlja tudi predsednik ZDA Joe Biden, so sporočili iz Bele hiše. Na območju so razglasili izredne razmere, kar pomeni, da je ustavljen ves ladijski promet v pristanišče Baltimore ali iz njega.

Tovorna ladja Dali, ki lahko prevaža 10.000 ladijskih kontejnerjev, je zgodaj davi okrog 1.30 po krajevnem času iz doslej še neznanega razloga zavila s predvidene poti proti odprtemu morju skozi najvišjo točko na sredini mostu in trčila v steber, nakar se je večji del mostu porušil.

Ladjo Dali pod singapursko zastavo, ki je bila s tovorom na poti proti Aziji, sta iz zaliva vodila lokalna pilota iz Baltimora, kar je standardna praksa, saj lokalni piloti poznajo vse morebitne nevarnosti ali pasti lokalnih voda.

Ladjarsko podjetje Maersk je eno največjih na svetu in upravlja z okrog 700 ladjami. CNN poroča, da je bila njegova ladja Dali leta 2016 vpletena v nesrečo v belgijskem pristanišču Antwerpen, kjer je zadela ob pristaniški pomol.

Zadnjo inšpekcijo ladje je 9. septembra 2023 opravila obalna straža v državi New York, navaja CNN, pri čemer niso odkrili nobenih pomanjkljivosti. Vendar pa so pomorske oblasti v Čilu junija lani med inšpekcijo ugotovile določene pomanjkljivosti pogonskega sistema in pomožne opreme.