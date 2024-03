Trenutno enega najboljših Slovencev na nogometnih zelenicah Andraža Šporarja, ki je v četrtek na Malti dosegel zadetek za Slovenijo, je obiskal oče Miha. Nekdanji profesionalni nogometaš je danes zaposlen v Policiji, kjer skrbi za varnost enega od slovenskih ministrov, a si kljub številnim obveznostim rad vzame čas za skupne trenutke s svojim najstarejšim sinom, ki trenutno igra za grški Panathinaikos.

Kako pa je pravzaprav biti oče enega najuspešnejših slovenskih nogometašev vseh časov? »Super. Želim si, da bi bili takšnih občutkov, ko otroku dobro uspe v poklicu, za katerega se je odločil, lahko deležni vsi starši. Fenomenalno je. Tudi sam sem zato videl ogromno sveta, ki ga sicer verjetno nikoli ne bi,« je ponosen Miha Šporar. S svojim mlajšim sinom vselej budno spremljata, kdaj je na sporedu kakšen derbi in vselej rada priletita k Andražu, njegovi zaročenki Mii in njunemu devetmesečnemu sinku v Grčijo. Poleti je to veliko lažje, ker so iz Brnika na voljo direktne letalske povezave do Aten. »Zame je tam raj na zemlji, pa tudi Andraž je zelo zadovoljen. Obožuje grško lepo vreme in odlično hrano,« pove sogovornik.

Talent, trdo delo in dobro zdravje ter brez kuvert z denarjem pod mizo

Miha Šporar pove, da se je Andraž v trening nogometa vključil v prvem razredu osnovne šole v okviru programa Rad igram nogomet. »Vse je bilo organizirano na precej višji ravni kot v času moje kariere. Andražev prvi trener Miloš Kostić mi je že kmalu namignil, naj sina čim prej vpišem v nogometni klub. Peljal sem ga v Olimpijo, trenerja vprašal, ali se jim lahko pridruži, in je privolil. Od takrat se Andraž v celoti posveča nogometu,« se spominja oče.

Prvo pogodbo je njegov sin pri 16 letih podpisal z Interblockom, a je kljub napornim treningom še naprej redno obiskoval šolo in jo dokončal. »Kdor je priden, zagnan in vsaj malo talentiran, bo zagotovo našel svoj prostor pod soncem. Kako, na kakšni ravni in za koliko denarja, pa je že druga stvar. Seveda so pomembne tudi telesne danosti, saj je nogomet danes čista atletika. Če imaš še kakšno individualno kakovost več, na primer dober pregled nad igro, udarec, predložek ali vidiš več kot drugi, potem odskočiš,« nam je pot do uspeha na zelenicah tudi lani v intervjuju za Objektiv opisal Miha Šporar.

Zaupal je tudi, da so si, preden je Andraž podpisal pogodbo za Basel (kar je bil takrat daleč najdražji nakup slovenskega nogometaša), prišli skavti njegovo igro ogledat vsaj štiridesetkrat. Opazovali so ga zunaj ograje igrišča, a tega sam največkrat sploh ni vedel. Miha Šporar je ob tem zanikal, da se menedžerje ali trenerje podkupuje: »To so nebuloze, ki jih poslušam že celo življenje. Trener ima sam sebe najrajši in pod njegovo taktirko igra ekipa enajstih igralcev, za katere sam misli, da so najboljši.«

Ronaldo je lepo vzgojen in nezvezdniški

Kako pa oče slovenskega nogometnega zvezdnika vidi današnji spektakel v Stožicah, na katerem se bo slovenska izbrana vrsta pomerila s portugalskimi izbranci? »Nič posebnega, gre za prijateljsko tekmo, ki bo neke vrste nagrada fantom za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Prepričan sem, da bodo fantje dobro odigrali oba polčasa in ne bodo imeli nikakršnih težav, tudi z rezultatom ne. Ni razloga, da bi nas bilo strah!«

Kaj pa Miha Šporar meni o slovitem Cristianu Ronaldu, otroku kluba Sporting, za katerega je pred leti igral tudi njegov sin Andraž? »On je veličina in zagotovo sodi med top tri športne zvezdnike na svetu vseh časov. Je športnik od pet do glave in je že skoraj 25 let popolnoma predan svojemu delu. Ogromno truda vlaga v nogomet in mu je posvečen z vsem srcem,« meni Miha.

Dodal je, da je Ronaldo (tako kot tudi njegovi soigralci) vrhunski nogometaš in lepo vzgojen športnik. Zasebno naj bi bil precej nezvezdniški, a ima seveda tako kot večina zvezdnikov tudi on rad svojo zasebnost, česar pa ljudje pogosto ne razumejo. »Tudi on je človek iz mesa in krvi ter potrebuje trenutke zase,« je še dejal Miha Šporar.