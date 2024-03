Na Cigličevi fotografiji iz leta 1961 lahko spremljamo gradnjo hiše z lokom nad Karlovško cesto, ki so mu ljudje nadeli različna imena. Arhitekturi nad prometnico pravijo tudi Karlovška ali Balkanska vrata – blizu je Šentjakobski most, kjer je Slavoj Žižek začrtal kulturno mejo med Srednjo Evropo in Balkanom, prav tako je po tej cesti nekoč vozil ves promet od zahoda proti vzhodu in obratno. Arhitekturna oblika pa spodbuja tudi poimenovanje ljubljanski most vzdihljajev. Karlovška vrata je v okviru široko zastavljenega projekta urejanja Stare Ljubljane zasnoval arhitekt Boris Kobe. Lok je bil narejen, da bi ublažil vrzel, ki jo je cesta urezala v staro mesto tkivo, in ponazarja nekdanje strnjene hiše Rožne ulice, ki so jih podrli, ko so gradili Karlovško cesto.