Na barju pojav nove invazivne rastline

V Krajinskem parku Ljubljansko barje (KPLB) so prvič naleteli na grm rastline z imenom navadna amorfa. Gre za prvi primer te invazivne rastline in grm so že odstranili. Občane pozivajo, naj bodo pozorni na neznane rastline. Ljubljančani lahko invazivne rastline odložijo v zabojnike za organske odpadke, so sporočili iz Voke Snage.