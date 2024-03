Vila Pick se nahaja v Rožni dolini in je bila leta 1915 zgrajena po načrtih češkega arhitekta Pavla Janaka, najvidnejšega predstavnika češkega kubizma, za češkega hidrotehnika Karla Picka, ki je pomembno vplival na razvoj hidrografije na Slovenskem.

Vodja oddelka za kulturo Mateja Demšič je v obrazložitvi dejala, da je stavba edinstven primer češkega kubizma in edino doslej znano delo omenjenega arhitekta v Sloveniji in sploh eno redkih zunaj njegove domovine.

Predlog za spomeniško zaščito Vile Pick so zaradi zagotavljanja nadaljnjega obstoja, celovitosti in ohranjanja vrednot spomenika podali konservatorji ljubljanske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V osnutku odloka so zapisali, da vila v likovno-arhitekturni zasnovi, oblikovanju vhodnega dela ter vhodnih vrat in drugih detajlih odslikava načela arhitekturnega kubizma.

Svetniki so za kulturni spomenik lokalnega pomena razglasili tudi galerijo DESSA, ki se nahaja na Židovski stezi. Ureditev galerije je delo arhitekta Borisa Podrecce. Razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena so zaradi celovitega ohranjanja arhitekturne zasnove predlagali konservatorji ljubljanske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Cilj spomeniške zaščite je zagotavljanje nadaljnjega celovitega ohranjanja postmodernistične arhitekturne zasnove, ki je nastala v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in je ostala neokrnjena. Vsak od štirih prostorov galerije je posvečen enemu od materialov: razstavni prostor kamnu, knjižnica lesu, pisarna keramiki, oblikovanje sejne sobe pa izhaja iz tekstilnih zakonitosti.

Mestni svet je sprejel tudi dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nekdanje vrtnarije Rast ob Litijski cesti. Tam bo družba KPL, ki je lastnica večine zemljišč, gradila šest trgovsko-poslovnih in osem večstanovanjskih stavb. Mestna občina bo prostorski akt javno razgrnila še za najmanj 30 dni. O končnem predlogu občinskega prostorskega načrta pa bo mestni svet odločal še enkrat.

Svetniki so sprejeli tudi lokacijsko preveritev, ki bo na območju nekdanje nevrološke klinike in parkirišča ter parka omogočila začasno postavitev modularne bolnišnice, kamor bi lahko preselili infekcijsko kliniko v času gradnje novih prostorov. Sprejeli so tudi priporočilo, da se mora investitor Univerzitetni klinični center Ljubljana pri pripravi projekta za gradbeno dovoljenje prilagoditi Kampusu Zaloška, ki bo nastal na sosednjem območju.

Na seji je mestni svet imenoval nove člane v nadzornih svetih javnih podjetij Žale in Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT). Konec leta so namreč število nadzornikov povečali s tri na šest, od tega mestni svet imenuje štiri. Po dva so imenovali na preteklih sejah, danes pa za nadzornici podjetja Žale še nekdanjo pomočnico direktorice mestne uprave Polono Novak in svetnico Gibanja Svoboda Dunjo Labović Begović, za nadzornika podjetja LPT pa direktorja mestne uprave Miho Verbiča in svetnika Gibanja Svoboda Marka Mavra.

Imenovanju so v razpravi nasprotovali opozicijski svetniki. Samostojni svetnik Aleš Primc (Glas za otroke in družine) je dejal, da gre pri imenovanju mestnih svetnikov v nadzorne svete javnih podjetij za "nehigienično prakso", saj tako po njegovih besedah vsaj enkrat na leto potrjujejo svoje delo. Svetnica SDS Maruša Babnik je koalicijske svetnike vprašala, ali ne želijo nadzora.

Svetniški klub SDS pa je predlagal, da se v akta o ustanovitvi LPT in Žal vpiše, da mora biti vsaj en član nadzornega sveta imenovan na predlog strank in samostojnih svetnikov, ki niso del vladajoče koalicije ali stranke. Svetnica SDS Darinka Kovačič je v obrazložitvi dejala še, da imenovanje svetnikov v nadzorne odbore kaže na konflikt interesov.

Svetnica Levice Urška Honzak pa je opozorila, da je imenovanje v nadzorni odbor politično vprašanje in da o tem ne bi bilo treba razpravljati, če bi se tudi pri imenovanjih držali rezultata volitev, Lista Zorana Jankoviča in Gibanje Svoboda namreč na volitvah nista dobila sto odstotkov glasov, kot kaže sestava nadzornih svetov. Svetniki so predlog zavrnili.

Tudi pred tokratno sejo je potekal protest, na katerem je Primc s podporniki med drugim opozarjal na po njegovem mnenju nevaren kanal C0.