»Vemo, da so zločin zagrešili radikalni islamisti, proti ideologiji katerih se že stoletja bori sam islamski svet,« je na ruski televiziji dejal Putin.

Ruski predsednik je že v soboto obljubil kaznovanje odgovornih za napad in ga kljub temu, da je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država, povezoval z Ukrajino. Tudi danes je dejal, da so napadalci hoteli pobegniti v Ukrajino.

»Seveda je treba odgovoriti na vprašanje, zakaj so teroristi po storjenem zločinu poskušali oditi v Ukrajino? Kdo jih je tam čakal?« je vprašal ruski voditelj, ki je nedavno osvojil že peti mandat na čelu največje države na svetu.

V Kijevu odgovornost za vpletenost v napad odločno zavračajo.

Pred tem je sodišče v Moskvi danes v povezavi z napadom odredilo pripor za še tri osumljence. Tako kot četverico napadalcev, za katere so ruske oblasti dvomesečni pripor odredile v nedeljo, so tudi trojico moških obtožili terorizma.

V soboto - dan po napadu, v katerem je bilo ubitih 137 ljudi, ranjenih pa 180 - so ruski organi aretirali skupno 11 ljudi, med njimi štiri domnevne napadalce. Ob tem naj bi zasegli avtomatsko orožje, uporabljeno v napadu. Osumljenci so imeli po navedbah ruske zvezne varnostne službe FSB stike v Ukrajini in so nameravali tja pobegniti.

Po navedbah ruskih preiskovalcev je več zamaskiranih napadalcev v petek zvečer vdrlo v dvorano Crocus v moskovskem predmestju Krasnogorsk tik pred začetkom rock koncerta in začelo streljati. Pri tem naj bi tudi odvrgli zažigalno bombo in zanetili požar. Ob tem se je porušil del strehe objekta, v katerem naj bi bilo v času napada več kot 6000 ljudi.