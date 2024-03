Pirc Musar se je ob svojem prvem obisku postojnske porodnišnice, kjer se vsako leto rodi okoli 1500 novorojenčkov, seznanila z razmeram v ustanovi. V zadnjih letih je število porodov v skladu s splošnim trendom v Sloveniji sicer nekoliko upadlo. V letu 2023 se je tako v porodnišnici rodilo 1460, so po obisku sporočili iz bolnišnice.

Ob trendu naraščanja porodov na domu je Merlo izpostavil tudi skrb za varnost novorojenčkov in porodnic, saj ob zapletih pri porodu šteje vsaka sekunda in na izid lahko vpliva prisotnost visoko usposobljenega in izkušenega kadra. »Število porodov v Sloveniji upada, zato želimo, da so vsi porodi varni,« je poudaril. Po njegovem bi bilo slabo, da se »vračamo v neke stare čase, ko smo zaradi porodov na domu izgubljali matere in otroke«.

Sogovornika sta spregovorila tudi o problematiki pomanjkanja ginekologov, s katerim se na primarni ravni zdravstvenega varstva v zadnjih letih soočajo marsikje v Sloveniji. Kot navajajo v postojnski porodnišnici tovrstnih težav zaenkrat nimajo. V dispanzerju za žene deluje 11 ginekologov, ki se vključujejo tudi v delo ginekoloških ambulant okoliških zdravstvenih domov. Za prve preglede v specialistični ginekološki ambulanti ni čakalnih dob, vsaka pacientka lahko opravi storitev brez naročanja.

Merlo je Pirc Musar seznanil tudi z ureditvijo prostorov in novim programom za izvajanje postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. »Želimo si, da bi program čim več parom omogočil izpolnitev dolgoletnih želja po starševstvu, kar obeležuje tudi današnji materinski dan,« so v bolnišnici zapisali v sporočili za javnost.

Pirc Musar je med obiskom poudarila, da bi si želela več takšnih porodnišnic, kot je postojnska, pa tudi več slovenskih parov, ki bi se odločali za otroke. Lani se je v Sloveniji namreč rodilo le 16.800 otrok. »Ko pa je porodov tako malo, je prav, da spodbujamo rojstva in pozivamo dekleta, da se odločijo za materinstvo. Pa ne samo zato, ker je to dobro za obstoj naroda, ampak zato ker je biti mama ali oče nekaj najbolj čudovitega na svetu,« so besede predsednice navedli v sporočilu.

V letu 2023 je bilo v slovenskih porodnišnicah po preliminarnih podatkih 16.811 porodov, kar je 613 ali 3,5 odstotka porodov manj kot v letu 2022.