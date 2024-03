Kot so zagotovili v mestni upravi, bo občina še danes poskrbela za zaščito poškodovanega drevesa, v najkrajšem možnem času pa bo popravljen tudi vhod v spominski park. Prešernov gaj je bil že leta 1990 z odlokom razglašen in zavarovan kot kulturni in zgodovinski spomenik. Znan je predvsem kot kraj, kjer sta pokopana pesnika France Prešeren in Simon Jenko.

Območje današnjega spominskega parka je od leta 1798 služilo kot mestno pokopališče, za pokopavanje pa so ga prenehali uporabljati v letih pred drugo svetovno vojno. Preuredili so ga v park, v katerem sta poleg grobov in nagrobnikov Prešerna in Jenka tudi grob Prešernove hčere in pisateljice Ernestine Jelovšek, Majdičeva kapela z marmornim reliefom Vstajenje, spominska plošča izumitelju fotografije na steklo Janezu Puharju ter spomenik bazoviškim žrtvam, ki spada med najzgodnejše spomenike žrtvam fašističnega nasilja v Evropi.

Neurje, ki je v soboto zvečer in v noči na nedeljo zajelo velik del Slovenije, so spremljali nalivi, veliko število razelektritev in močni sunki vetra. Iz več krajev po državi so poročali o podrtih drevesih in odkritih strehah. Veter je med drugim podrl tudi več dreves na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zaradi nevarnosti, ki jo predstavljajo obvisela drevesa in veje, je do sanacije zaprta Pot Roberta Blinca. Krajinski park pa poziva k previdnosti in izogibanju tudi drugim območjem, kjer so opazne takšne posledice neurja.

Z oddelka za zaščito in reševanje Mestne občine Ljubljana (Mol) so za STA sporočili, da je javna gasilska služba v času neurja in po njem odstranjevala posledice na 74 intervencijah. Primarno so odstranjevali podrto drevje, zasilno prekrivali strehe ter odstranjevali nevarnosti (odkrite strehe, strešniki, ipd.). Zabeležili so tri poškodbe avtomobilov zaradi podrtih dreves, podrt drog javne razsvetljave in podobno. Večinoma je veter odkrival strehe in podiral drevesa.

Sodelovalo je 129 gasilcev iz 11 prostovoljnih gasilskih društev, Gasilske zveze Ljubljana ter Gasilske brigade Ljubljana. Nekatere ceste so bile ali so še neprevozne zaradi odstranjevanja podrtega drevja (Pot Roberta Blinca, dostopi na Cankarjev vrh, Cesta na Orle ipd.), so še sporočili.