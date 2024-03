Resolucija zahteva tudi takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh talcev in odpravo vseh ovir za humanitarni dostop do njih. Od obeh strani v spopadu pa zahteva tudi spoštovanje mednarodnega prava pri ravnanju s pridržanimi osebami.

Resolucija Alžirije, Ekvadorja, Gvajane, Japonske, Malte, Mozambika, Južne Koreje, Sierra Leone, Slovenije in Švice prav tako poudarja nujno potrebo po povečanju dotoka humanitarne pomoči v Gazo in zaščiti civilnega prebivalstva v palestinski enklavi.

V uvodu resolucija poudarja zahtevo za spoštovanje mednarodnega prava in obsoja napade na civiliste ter civilne objekte, kakor tudi vsa teroristična dejanja, ter opozarja, da mednarodno humanitarno pravo prepoveduje ugrabitve talcev.

Resolucija prav tako izraža globoko zaskrbljenost zaradi katastrofalnega humanitarnega položaja v Gazi in priznava diplomatska prizadevanja Egipta, Katarja in ZDA za prekinitev sovražnosti, izpustitev talcev in povečanje humanitarne pomoči.

Zasedanje Varnostnega sveta se je začelo z minuto molka v spomin na žrtve terorističnega napada v Moskvi.

Pred glasovanjem se je ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pritožil, da so besedilo predloga resolucije v zadnjih urah spremenili in zahtevo po »stalnem premirju« spremenil v zahtevo po »trajnem premirju«. Zato je predlagal, da se vrnejo k uvodnemu besedilu, vendar predlog ni dobil podpore.

Nebenzija je potem vseeno glasoval za resolucijo, ki je ZDA tokrat niso blokirale z vetom. Veleposlanica Linda Thomas Greenfield je po glasovanju dejala, da resolucija priznava diplomatska prizadevanja za končanje krize.

Mednarodno skupnost je pozvala, naj pritisne na Hamas, da sprejme dogovor o premirju. »Do premirja je mogoče priti le z izpustitvijo talcev,« je dejala.