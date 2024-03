V torek bo oblačnost od jugozahoda naraščala. Popoldne bo na zahodu in jugu začelo rahlo deževati. Pihal bo veter južnih smeri, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo pretežno oblačno. Dopoldne bo deževalo predvsem v hribovitih zahodnih krajih, popoldne in zvečer pa se bo dež od zahoda razširil nad vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo.

V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji počasi slabi. V višinah doteka k nam od zahoda postopno toplejši in še dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo še precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti.

V torek bo oblačnost od jugozahoda naraščala, ob severnem Jadranu in v Furlaniji Julijski krajini bo čez dan pričelo deževati.