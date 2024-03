Zaradi nadpovprečno tople zime in nadpovprečno toplega februarja in povečane vlažnosti v marcu je vremensko dogajanje povzročilo zelo zgoden vegetacijski razvoj. Sadno drevje se je začelo zelo zgodaj odpirati v večjem delu Slovenije, ponekod kar nekaj tednov prezgodaj, glede na dolgoletno povprečje.

Zaradi nizkih temperatur je Arso za vsa območja države v noči na torek za drugo polovico noči izdano rumeno vremensko opozorilo za vso državo razen za jugozahod.

Tudi v minuli noči so bile skoraj povsod v nižinskem delu Slovenije temperature pod ničlo, razen na Obali in na severovzhodu države. Lokalno so bile temperature odvisne od posamezne lokacije in tamkajšnjih pogojev, tako da je težko enoznačno oceniti vpliv nizkih temperatur na sadno drevje v celotni državi.

Trenutno so med sadnim drevjem najbolj izpostavljeni koščičarji, marelice, breskve, slive in češnje. Razvoje pa se je ponekod začel tudi že pri pečkarjih.