Iz ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so sporočili, da je afriška prašičja kuga nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero še ni cepiva. Bolezen ni nevarna za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi, povzroča pa veliko gospodarsko škodo.

Bolezen je v populacijah domačih in divjih prašičev prisotna v vseh sosednjih državah, razen v Avstriji. Na Hrvaškem se bolezen pri domačih prašičih po lanskem izbruhu trenutno ne širi, še vedno pa se pojavlja pri divjih prašičih. Prisotna je tudi v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji, januarja pa so jo prvič potrdili tudi pri divjih prašičih v Črni gori.

Kot so pojasnili na ministrstvu, je za prenos bolezni na daljše razdalje pogosto odgovoren človek s svojim ravnanjem, predvsem z odmetavanjem ostankov hrane, ki vsebujejo meso okuženih živali. Ostanki hrane pomenijo resno tveganje za prenos bolezni na živali, kar se je izkazalo tudi na Švedskem, kjer so divji prašiči zaužili zavrženo hrano, prineseno iz okužene države.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato vse potnike, ki potujejo v okužene države v naši okolici, poziva, naj se izogibajo vnosu mesa in mesnih izdelkov, ki bi lahko izvirali iz okuženih domačih ali divjih prašičev. V primeru vnosa pa je nujno preprečiti, da bi ostanke hrane zaužili domači ali divji prašič. Rejce prašičev pozivajo, naj dosledno izvajajo ukrepe za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v rejo, lovce pa, naj se izogibajo lovu v državah ali na območjih, kjer je afriška prašičja kuga potrjena.