Dan nordijske hoje je tradicionalno srečanje s pohodom in druženjem, ki je usmerjeno v skrb za zdravo telo, zdrav način življenja in preživljanja prostega časa v naravi. Prireditev je namenjena ljudem različnih starosti in telesne pripravljenosti, pri čemer ni tekmovalnega značaja. Po zimskem obdobju, ko smo telesno manj aktivni, je pomlad pravi čas za to, da se znova aktiviramo, pravijo strokovnjaki za gibanje. In kaj je lepšega, kot sprehoditi se po naravi, pri tem pa narediti tudi nekaj za kondicijo, saj nordijska hoja, posebna oblika hoje, predstavlja vadbo celega telesa.

Za vse vrste rekreativcev in starostne skupine

Gre za hojo s pomočjo posebnih palic, ki so podobne palicam za nordijsko smučanje (tek na smučeh), le da so prilagojene za različne površine. Pri tem se giblje celo telo, saj h gibanju poleg nog pripomorejo tudi roke in ramenski obroč. Pri nordijski hoji se med gibanjem aktivno vključujejo tudi mišice zgornjega dela telesa in trupa. Odrivanje z rokami in daljši korak med nordijsko hojo omogočata skoraj 30 odstotkov večjo porabo energije v primerjavi z običajno hojo. Znanstveniki poročajo o višji frekvenci srčnega utripa med nordijsko hojo v primerjavi z običajno hojo pri isti hitrosti gibanja. Opora palic poskrbi za boljše ravnotežje in večjo varnost pri vadbi. Palice omogočajo, da se teža razporedi tudi na zgornji del telesa, kar delno razbremeni sklepe na spodnjih okončinah. Zaradi teh dejavnikov je nordijska hoja ena od najbolj varnih in učinkovitih oblik rekreacije. Primerna je za vse starostne skupine in vse vrste rekreativcev, ki bi radi aktivno preživljali prosti čas v naravi ter ohranjali aerobno vzdržljivost in vitalnost.

Obiskovalci dogodka, ki se bodo odločili za nordijsko hojo, se bodo pred začetkom pohoda pod vodstvom demonstratorjev Smučarske zveze Slovenije naučili osnov tovrstne hoje s palicami, če z njimi še niso hodili, in se primerno ogreli. Udeleženci se bodo lahko, odvisno od svoje telesne pripravljenosti, odločili za dve dolžini pohoda. Daljši meri približno deset kilometrov, krajši pa okoli štiri kilometre. Kot rečeno, ne gre za tekmovanje, temveč si bo vsakdo prilagodil tempo hoje po svoje, bistvo pohoda pa je sproščujoče gibanje v naravi. Po zaključku pohoda se bodo udeleženci lahko okrepčali na prireditvenem prostoru, kjer bosta na stojnicah na voljo okusna hrana in pijača. Vzporedno bo potekal zabavni program z živo glasbo. V okviru Dneva nordijske hoje bo potekala tudi akcija izbora najboljše klobase, ki jo bodo z degustacijo kakovostnih klobas trinajstih slovenskih proizvajalcev izbrali prav udeleženci dogodka.

Degustacija klobas trinajstih proizvajalcev

Lani je Nedeljski dnevnik v okviru Dneva nordijske hoje izvedel akcijo Naj picerija, letos pa bodo v okviru dogodka izbirali najboljšo klobaso. V tem projektu bodo sodelovali slovenski proizvajalci odličnih klobas, združeni v gospodarsko interesno združenje Kranjska klobasa, z namenom informiranja širše javnosti o visokih standardih v proizvodnji mesa in mesnih izdelkov, o njihovi kakovosti in varnosti. Trinajst certificiranih proizvajalcev kranjske klobase, ki je eden izmed najbolj prepoznavnih slovenskih kulinaričnih izdelkov, na letni ravni izdela okoli 600 ton te zašiljene dobrote, ki je del nacionalne identitete in zato mojstrovina državnega pomena. V Termah Čatež bodo s svojimi trajnimi in poltrajnimi klobasami sodelovali naslednji proizvajalci: Loške mesnine, Celjske mesnine, Panvita MIR, Meso Kamnik, Košaki TMI Maribor, Kodila, Čadež, Mesarstvo Podobnik, Mesarija Mlinarič, Mesarstvo Oblak, Mesarstvo Blatnik, Mesarija Hribar – Marko Dolenc in Mesarstvo Rešet.

Gibanje za zdravo telo, izbor najboljše klobase in še kakšno presenečenje iz sveta kulinarike (na dogodku bo sodeloval tudi kulinarični mojster in udeleženec Masterchefa Jure Galičič), poleg tega pa tudi možnost brezplačnega kopanja v zunanjih bazenih Term Čatež – vse to so razlogi, da se čim prej prijavite na dogodek s prijavnico, ki jo vsak teden objavljamo v Nedeljskem dnevniku.

