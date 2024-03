Alves plačal varščino in odkorakal iz zapora

Iz sodišče v Barceloni so sporočili, da je nogometaš Dani Alves plačal varščino v višini enega milijona evrov in lahko zapusti zapor. Alvesa je sodišče v Barceloni obsodilo na štiri leta in pol zaporne kazni zaradi posilstva ženske v nočnem klubu konec leta 2022.