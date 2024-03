Finalna tekma lige prvakov je bila 28. maja pred dvema letoma na Stade de France. Real iz Madrida je Liverpool premagal z 1:0 z zadetkom Viniciusa Juniorja.

Dvoboj pa se je začel s 36 minutami zamude, ker so v kaosu in gneči pred vrati obtičali številni navijači Liverpoola, ki so se nato spopadli še s policijo in varnostniki. Ti so nanje usmerili tudi solzivec. Veliko je bilo poškodovanih in aretiranih.

Uefa je sprožila preiskavo, pa kateri je »prevzela glavni del odgovornosti za resne napake pri organizaciji, vstopu navijačev in incidentov, ki so se zgodili«. Poročilo s tem zaključkom so objavili februarja lani. Slednjega v tokratnem sporočilu sicer niso navedli, a je Uefa zapisala, da je zadovoljna, da je prišlo do dogovora.

Uefa je pojasnila, da je dosegla dogovor s tistim delom navijačev, ki sta jih zastopala Pogust Goodhead in Bingham Long, obenem pa dodala, da drugih obvestil ali komentarjev na to temo ne bo dala, ker sta se o tajnosti podatkov dogovorili obe strani.