Že med prvo serijo se je hitrost vetra povečevala, nato pa je vreme ob bližajoči se fronti postajalo vse bolj oblačno in tudi vetrovno. Veter pa je v sunkih pihal tudi s hitrostjo do 10 m/s. Žirija je prestavila začetek finala. Ob 11. uri pa je tekmovanje zaradi neugodnih vremenskih razmer prekinila.

Odpoved finalne serije je med navijači sprožila navdušenje, saj Timi Zajc v finalu ne bi nastopil zaradi posledic padca v prvi seriji, Slovenija pa bi nazadovala na lestvici. Nekateri so celo z vzkliki spodbujali veter naj močneje zapiha.

Nekaj sto gledalcev si je tekmo ogledalo iza ograje, nekateri so tudi še po prvi seriji kupovali vstopnice v želji, da bi bili del planiškega praznika. »Ni mi žal. Kljub vsemu se je splačalo priti. Prava zabava se bo tako ali tako šele zdaj začela,« je pripovedoval starejši možak, ki je si je tik pred odpovedjo druge serije kupil vstopnico.

Polje zastav in glasno navijanje

Po podatkih si je prvo serijo ekipne tekme v Planici ogledalo 23.346 gledalcev. Dolina se je spremenila v polje zastav, vizualni kulisi pa je poseben čar dajalo tudi glasno navijanje. »Če bi kdo dal oceno 10, bi jo jaz dal 14. Vse je super, od vzdušja, do poletov. To je pravi slovenski praznik. Letos sem že devetič v Planici in komaj čakam na 10 obletnico,« je po tekmi pripovedoval Rok Praprotnik, ki je imel s seboj za pomoč pri navijanju veliko ragljo.

Navijaških rekvizitov tudi sicer ni manjkalo. Poleg piščalk, siren in ragelj, je bilo tudi precej transparentov, s katerimi so gledalci izražali zahvalo našemu skakalnemu asu Petru Prevcu, ki bo na jutrišnji tekmi končal skakalno kariero.

Po podelitvi nagrad se je glavnina dogajanja preselila ob glavni oder, kjer so za obiskovalce pripravili zabaven program. Navijači so se tam poslovili tudi od legendarnega televizijskega komentatorja Andreja Stareta. Z bučnim aplavzom in vzkliki so pospremili njegovo slovo. Stare se jim je je vidno ganjen zahvalil za podporo in tudi za potrpežljivost v vseh letih njegove kariere.

Jeze zaradi cen ni bilo

Letos v Planici tudi ni bilo pretirane jeze zaradi drage hrane in pijače. Cena pol litra piva je bil 5 evrov, špricer je stal 4,5, deci vina pa 3,5 evra. Med brezalkoholnimi pijačami je bilo za pol litra vode potrebno odšteti 3,5 evra, po tej ceni pa so prodajali tudi 0,33 litrsko merico gaziranih pijač in sokov.

Lakoto so si lahko obiskovalci tešili s hamburgerji in čevapčiči po 10 evrov, hod dog in piščančje pohančke so lahko kupili za 8, krompirček je stal 5,5, šmorn pa 5 evrov.

Od planiškega praznika si veliko obetajo tudi gostinci v Kranjski gori. Po prireditvi so se tudi tamkajšnji lokali začeli polniti. Zvečer pa na velikem odru v središču pripravljajo tudi zabaven program z žrebanjem štartnih številk za jutrišnjo tekmo.