Kot je dejal, so aretirali štiri strelce, ki so v moskovski koncertni dvorani v petek ubili več kot sto ljudi, in obljubil stroge kazni za vse, ki so sodelovali pri načrtovanju napada.

Vsi štirje storilci terorističnega dejanja, ki so streljali in pobijali ljudi, so bili pridržani. Potovali so proti Ukrajini. (...) Identificirali in kaznovali bomo vse, ki so stali za teroristi in pripravljali napad,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»Danes vam govorim v zvezi s krvavim, barbarskim terorističnim dejanjem, katerega žrtev je bilo več deset nedolžnih, miroljubnih ljudi. (...) 24. marec razglašam za dan državnega žalovanja,« je v televizijskem nagovoru dejal Putin. Napovedal je »dodatne protiteroristične in protisabotažne ukrepe v Moskvi in moskovski regiji«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.