V Planici je seveda zbrana vsa družina Prevc. Oče Božidar nerad govori za medije, a za Dnevnik je naredil izjemo in spregovoril o sinu Petru. »Petra sem najprej doživljal kot oče, v vlogi športnika pa me je prijetno presenetil. Seveda sem ponosen na vse, kar je dosegel. Najbolj me veseli, kakšen človek je postal, saj je naredil vse najboljše,« je povedal. »Vzgoja je sicer slučajnostna, vem pa, da je imel najboljšo mamo na svetu. Njegova odločitev za konec kariere me ni presenetila, saj znam opazovati svojih pet otrok. Kakšna bo njegova nadaljnja življenjska pot, ne vem. Upam, da ga naslednje tri mesece ne bo nikjer, da se bo spočil, sprostil in se nato pametno odločil, kaj bo počel. Glede na njegov značaj in izkušnje lahko dobi pomembno funkcijo v smučarskih skokih, ali pa tudi na kakšnem drugem področju. Skoki so bili najboljša šola za njegovo življenje. Tudi, ko je bil šampion, se ni obnašal nič drugače, kot se je na začetku kariere. Težava je bila po sanjski sezoni 2016, ko se ga je lastila cela Slovenija,« je povedal Božidar Prevc, ki je tudi sodnik za smučarske skoke, a ne sme soditi na tekmovanjih, na katerih nastopajo njegovi otroci.

Trener Jani Grilc: Škoda, da ni več takšnih otrok, kot so Prevci

Jani Grlic je bil skoraj celo kariero trener Petra Prevca, najprej v klubu Triglav Kranj, nato pa tudi v reprezentanci. »Njegov trener nisem bi le v prvih letih, ko je bil v skupini začetnikov, saj sem vodil skupno starejših, v kateri je bil Robi Kranjec. Zelo hitro je napredoval v najboljšo skupino. Najbolj me je presenetil s tem, kako je lahko otrok tako dosleden na treningu, da mu nič ni težko, za nameček je bila že dolga vožnja na treninge iz Dolenje vasi v Kranj,« se spominja Grilc. »Ko je bil star 15, 16 let, je naredil velike spremembe v tehniki, zato je svoj potencial lahko pokazal na večjih skakalnicah. Pri njem sem zelo hitro opazil izjemno eksplozivnost, prožnost in elastičnost, kar mu je omogočilo, da je naredil velike pospeške čez prelet. Ko je izboljšal še počep, je delal dolge skoke. Prav zaradi tega je bil konkurenčen na tekmah članov, čeprav je bil še mladinec. Ko je optimiziral tehniko, smo začeli uživati na tekmah. Prevčevi otroci so tako lepo vzgojeni in delavni, da je škoda, ker je premalo takšne mladine. Njemu nikoli ni bilo težko narediti spremembe ali priti na dodaten trening. Točno je razumel, zakaj je imel določene vaje na treningu in tudi njegov odziv trenerjem je bil pravi. Tako sta se povezala glava in telo. Vsi smo upali, da bo vztrajal do zimskih olimpijskih iger 2026. Obenem ga razumem po vseh poškodbah, odrekanju in ob družinami, saj mora deset mesecev vse podrediti športu. To ni le trening, ampak celoten paket življenja. Super, da se je vse skupaj končalo z zmago v Planici, kjer je prvič in zadnjič v karieri stal na stopničkah,« je bil zgovoren Jani Grilc.