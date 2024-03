»V življenju si nisem predstavljala, da bomo nekoč govorili o zdravilih, ki bodo dajala upanje ljudem, kot sem sama, ki se leta borijo s čezmerno telesno težo ali debelostjo,« je nadaljevala Winfreyjeva. »Pogovor sem zasnovala z upanjem, da lahko začnemo osvobajati stigmo, sram in obsojanje, da nehamo žaliti druge zaradi čezmerne teže ali zaradi tega, kako se odločijo hujšati ali ne, in kar je še pomembneje, da se nehamo sramovati tega, kakšni smo,« je še dejala.

V oddaji je sodelovalo več zanimivih gostov, ki so delili svoje izkušnje z debelostjo, prekomerno telesno težo in uravnavanjem teže, izjema pa ni bila niti Oprah Winfrey. »Prevzela sem nase sramoto, ki mi jo je naložil svet. Norčevanje iz moje teže je bilo 25 let nacionalni šport,« je dejala in opisala veliko olajšanje, ki ga je občutila, ko je končno začela razumeti debelost kot bolezen.

Spregovorila je tudi o jemanju zdravil za hujšanje kot enega od sredstev za uravnavanje telesne teže v kombinaciji s pohodništvom, tekom in drugimi oblikami telesne vadbe ter uživanjem zdrave hrane. »Ne gre samo za eno stvar, gre za več stvari hkrati,« je dejala, ob koncu oddaje pa poudarila še, da obstaja več vrst ljudi in da je prostor za vse. Tako za tiste, ki se morda počutijo srečne in zdrave, če živijo v večjem telesu, kot za tiste, ki menijo, da sta dieta, zdrava prehrana in vadba najboljši in edini način za izgubo odvečne teže, in tiste, ki želijo izvedeti več o tem, kako lahko zdravila pomagajo pri izgubi teže.