Tudi sodeč po tem, kar je sodnik priredil Luksemburgu na gostujoči tekmi proti Gruziji minuli četrtek, so se nogometni sodniki docela privadili na VAR-tehnologijo. Postali so povsem suvereno svojevoljni pri odločanju o ogledu VAR-posnetkov, ali pač ne. V začetni fazi so namreč še vsi uradniško vestno hodili preverjat vsak posnetek, kar pa dandanes ni več nujno. V bistvu povsem nujno ni bilo nikdar. A Luksemburžanom se je zgodila dvojna porcija. Sodnik je šel preverit VAR, potem ko jim je uspelo izenačiti rezultat na 1:1, vendar pa ne, ker bi bil sumljiv njihov izenačujoči gol, ampak da si ogleda posnetek prekrška, ki so ga nad gruzijskim napadalcem storili v obrambi pred tem. Tako je bil luksemburški gol razveljavljen, izid vrnjen na 1:0 za Gruzijo, pa še en luksemburški igralec je bil izključen, čeravno sploh ni bil zadnji človek svoje obrambne vrste, kar pomeni avtomatični rdeči karton. Izostalo je samo, da bi Gruzijec zadel s prostega strela, ki je sledil, z izidom 2:0 pa je šla naprej Gruzija.

Ob številnih reprezentančnih pripravljalnih in drugoligaških tekmah bo konec tedna na ogled tudi zaostala sobotna večerna tekma slovenske prve nogometne lige med Koprom in Muro. Ekskluzivni dogodek, torej. Koper je še vsega deset točk boljši od zadnjega mesta, s še tremi točkami manj pa tudi mesto za Koprom zaostajajoča Mura ne more biti povsem spokojna. A Koper v gostujočem porazu z Mariborom dolgo ni bil nebogljen, Mura pa zadnje kroge sploh kaže napredek. Vredno poskusiti s stavo na remi, za katerega stavnica ponuja koeficient 2,35, zanimiv se pa zdi tudi 1,86 vreden dvojni znak na remi ali celo zmago Mure. x