V intervjuju za Politiko so ga vprašali, da mnoge zanima, kaj je bil razlog za njegov odhod iz oddaje, ki se je razvnela, še preden se je zares začela, on pa je odgovoril: »Naj jih zanima še naprej. Radovednost ubija ljudi. Zbada jih tam, kjer je pogosto hudič.«

Prepir se je razvnel že na samem začetku oddaje, ko se mu je Bećkovićeva zahvalila za prihod v studio, čeprav je ne sliši, na kar je dejal: »Res, berem ti z ustnic, kot da se pred vsemi pogovarjava zaupne stvari.«

Voditeljica mu je odgovorila, da se pogovarjata zaupno, on pa ji je odvrnil, ali jo lahko podnaslovijo, s čimer je želel povedati, da govori prepotiho. Bečkovićeva mu je predlagala, naj se presede na stol, ki je bližje njej, ali kupi slušni aparat, Cane pa je ob tem dejal, da ga »že nateguje« in naj se začnejo normalno pogovarjati.

»No, lahko se premaknete sem,« je spet dejala voditeljica in pokazala na stol, »da se lahko normalno pogovarjamo in da se začnete normalno vesti, ne pa da vpijete na nas že od začetka.« »Kaj?« je bilo še mogoče slišati Caneta, preden so se odvrteli oglasi, po katerih pa pevca Partibrejkersov ni bilo več v studiu.

Utisak nedelje je sicer zelo popularna politična pogovorna oddaja, ki jo že več let vodi Olja Bećković in se predvaja v živo na srbski televiziji Nova. Zasnovana je kot povzetek dogodkov prejšnjega tedna, večinoma pa pokriva politične teme, običajno s tremi gosti.