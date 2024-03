Do te odločitve je prišlo, potem ko je 400 znanih osebnosti in vodilnih v industriji podpisalo odprto pismo v podporo vključitvi Izraela v letošnje tekmovanje. Finale tekmovanja za pesem Evrovizije 2024 bo maja v Malmöju na Švedskem. Na razburjenje zaradi odpovedi največje londonske projekcije finala tekmovanja pa se je v izjavi Varietyju odzval tudi generalni direktor Evropske radiodifuzne zveze (EBU) Noel Curran: »Razumemo zaskrbljenost in globoko izražena stališča glede trenutnega konflikta na Bližnjem vzhodu. Ne moremo mimo tega, da se nas ne bi dotaknilo globoko trpljenje vseh, ki so se znašli v tej strašni vojni. Vendar pa je tekmovanje za pesem Evrovizije nepolitičen glasbeni dogodek in tekmovanje med javnimi radiotelevizijami, ki so članice EBU. To ni tekmovanje med vladami.«