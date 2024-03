V Portorožu ste na močnem mednarodnem turnirju tekmovali kot druga igralka sveta leta 2010. Po poškodbi gležnja ste pri izidu 1:1 v nizih dvoboj predali Belorusinji Anastaziji Jakimovi. Kako se spominjate tistega časa?

Kar koža se mi naježi, ko se spomnim svojega prvega obiska Portoroža. Prepričala sem se, kako srčni so bili tu ljudje, kako so zame navijali in me spodbujali. Zelo rada imam Slovenijo. Tu imam tudi veliko prijateljev.

Ste bili odtlej še kdaj v Sloveniji?

Vračam se skoraj vsako leto. Največkrat sem bila na Bledu in v Ljubljani.

S katerimi Slovenci ste največ v stiku?

S Tino Križan. Tudi s Tino Pisnik vzdržujeva stike.

Kako je biti teniška upokojenka?

Zelo lepo. Najlepše je v zadnjih treh letih, odkar sem mati. Živim mirno družinsko življenje. Odmaknila sem se od medijskega sveta. Po več letih ste prvi, ki vam dajem intervju.

Zakaj ste se odmaknili od medijskega sveta?

Ker želim imeti svojo zasebnost. Menim, da ko se zgodi nekaj pomembnega, je prav, da to izveste mediji. Drugače je bilo, ko sem bila aktivna igralka. Tedaj sem se zavedala, da ljudje zame navijajo in stiskajo pesti, zato sem čutila odgovornost, da jim povem kaj več. Zdaj imam rada mir in ne želim biti v središču pozornosti. Kje jem, kaj pijem in kam potujem so moje zasebne stvari.

Pa srbski mediji spoštujejo vašo željo?

Spoštujejo. Čeprav čutim, da si želijo stika z menoj.

V živo sem vas spremljal leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu, kjer ste v prvem krogu precej gladko izgubili proti poznejši prvakinji Sereni Williams. Kakšni so vaši spomini na omenjeni dvoboj?

Čutila sem poškodbo hrbta, imela pa sem veliko smolo z žrebom, da sem že v uvodnem krogu igrala proti Sereni. Najboljša je bila prav na travi, kjer je bila praktično nepremagljiva.

Prav Serena Williams vas je izpodrinila z mesta številke ena svetovnega tenisa, premagala pa vas je tudi v vašem edinem finalu turnirja za grand slam leta 2008 v New Yorku. Toda skalp ste ji v 14 dvobojih vzeli štirikrat. Kako se spominjate dvobojev proti njej?

Res, kar štirikrat sem jo premagala? Na to sem res lahko ponosna. Kot tudi na dejstvo, da sem na enem od turnirjev v manj kot 24 urah premagala tako Sereno kot Venus Williams. Takšnega podviga ni doseglo veliko igralk. Tedaj Američanki gotovo nista spali najbolje. Spominjam se, da sem imela v nekem obdobju proti Sereni pozitivno bilanco zmag in porazov, v zadnjih dvobojih pa me je redno premagovala.

Je Serena Williams za vas najbolj prepoznavna igralka iz sveta tenisa, morda tudi najboljša vseh časov?

Serena Williams je po mojem mnenju najprepoznavnejša teniška igralka vsaj v zadnjih desetletjih. Ogromno je naredila za naš šport in jo zelo cenim.

Bi mesto številke ena svetovnega tenisa zamenjali za zmago na turnirju največje četverice, ki je niste dosegli nikdar?

Nikdar. Biti številka ena na svetu je največ, kar lahko doseže teniški igralec. O tem sem sanjala kot otrok. Biti najboljši na svetu pomeni biti v vrhu več let, medtem ko lahko turnir največje četverice osvoji igralec ali igralka, ki je na svetovni lestvici na 50. ali 100. mestu. Seveda bi si želela osvojiti tudi turnir največje četverice. Največkrat mi je pot proti zmagi preprečila Justin Henin (v desetih medsebojnih dvobojih je vselej zmagala Belgijka – op. a.), ki sem jo imela večkrat na kolenih, a se je vselej pobrala.

Le dve leti ste starejši od vašega najbolj znanega rojaka na svetu Novaka Đokovića. Sta ohranila stike?

Občasno se slišiva, redno pa mu čestitam za uspehe, ki so za moje pojme skoraj nečloveški. Je pravi ambasador naše države, ki je izboljšal vse rekorde. Želim si, da jih še nadgradi in pozneje do konca življenja uživa s svojo družino.

Mar tudi vas preseneča z uspehi v zrelih športnih letih, ki jih mnogi športniki sploh niso doživeli?

Novak je fenomen. Ogromno vlaga v prehrano, zdravje, svojo ekipo. Vse, kar je vložil vase in svoje najbližje, se mu je večkrat povrnilo. Zato vselej poudarjam, kako pomembno je spoštovati svoje telo, saj je življenje zelo kratko, športna pot pa le del te poti. Težko si je predstavljati, kakšne napore doživlja telo pri vseh potovanjih, časovnih razlikah in številnih odigranih dvobojih do skrajnih moči. Toda Novak je našel formulo, ki mu vse to omogoča. Res je neverjeten v vseh pogledih.

Kje so meje vašega slovitega rojaka?

Meje zanj ne obstajajo.

Vrniva se k ženskemu tenisu. Ali ...

Oprostite, na to temo ne bom odgovarjala. Imam preveč dela s svojim otrokom, da bi dajala kakšne ocene. Prostega časa praktično nimam.