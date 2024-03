Nepreslišano: Peter Klepec, filozof

Vsi veliki volilni uspehi novih obrazov so posledica želje ljudi po koncu politike nenehnega izrednega stanja. Volivci niso naivni, vedo, da ima država veliko problemov, ne pristajajo pa na to, da so za vse krivi ostanki prejšnjega režima. V komuniste verjamejo danes samo še na desnici. Ob Golobovem ponovnem vstopu v politiko sem bil sicer sam malce skeptičen, korporativen svet je navsezadnje drugačen od sveta politike. Ne pozabimo, da obstaja velikanska razlika med tem, kar je delala prejšnja vlada, in kar dela sedanja. Očitati Golobu, da je avtoritaren politik, je smešno, v odnosu do družbe se vsaj doslej njegova avtoritarnost ni pokazala v ničemer. Propaganda pa ga nenehno kaže kot zakrinkanega avtoritarca in Tinino copato. Žena naj bo doma, naj bo v javnosti tiho in se prijazno smehlja. Tega se Golob noče iti, kar seveda ni brez posledic in zbuja govorice.